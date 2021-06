Política CPI da Pandemia ouve Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro Ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel será questionado sobre denúncias de corrupção no Rio de Janeiro

A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia ouve o ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel. Os requerimentos de convocação são dos senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE). Ele deve ser questionado sobre denúncias de corrupção na área da saúde do estado, inclusive com recursos federais destinados ao combate à covid-19. Acompanhe.