Política CPI da Pandemia ouve o gerente-geral da Pfizer na América Latina Carlos Murillo era o presidente da Pfizer no Brasil quando se iniciaram as negociações com o governo brasileiro para a compra de vacinas

A CPI da Pandemia ouve nesta quinta-feira, 13, o ex-presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murillo. Ele comandava a representação brasileira da empresa farmacêutica norte-americana quando se iniciaram as negociações com o governo brasileiro para a compra de vacinas contra o coronavírus. Assista: