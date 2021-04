Política CPI da Covid recebe ao menos 173 requerimentos em primeiro dia A comissão vai investigar as ações do governo federal e o uso de recursos da União por Estados e municípios no enfrentamento à pandemia

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid, instaurada no Senado nessa terça-feira (27), já recebeu pelo menos 173 solicitações feita pelos congressistas. A comissão vai investigar as ações do governo federal e o uso de recursos da União por Estados e municípios no enfrentamento à pandemia. Entre as solicitações feitas no primeiro dia estão pedido...