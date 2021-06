Política CPI da Covid quebra sigilo de Pazuello, Ernesto e integrantes do 'gabinete paralelo' de Bolsonaro Os requerimentos preveem a quebra dos sigilos telefônicos de abril de 2020 até agora

Os senadores da CPI da Covid aprovaram nesta quinta-feira (10) a quebra de sigilo telefônico e telemático dos ex-ministros Eduardo Pazuello (Saúde) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e de integrantes do chamado ‘gabinete paralelo’, estrutura de aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro para temas ligados à pandemia e com defesa de teses negacionistas. Inicialmente, também...