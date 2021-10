Política CPI da Covid pede punição de Bolsonaro por crimes contra a humanidade, prevaricação e charlatanismo O relatório final foi apresentado nesta quarta-feira (20) pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI

Após quase seis meses de investigação, com mais de 600 mil mortos pela Covid no Brasil e uma contestada conduta do governo federal na pandemia, a CPI instalada pelo Senado para investigar as ações e omissões da gestão Jair Bolsonaro diante da doença chegou à reta final com a proposta de punição do presidente da República por nove crimes. O relatório final aprese...