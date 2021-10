Política CPI da Covid pede indiciamento de 81; veja quem é quem e seus possíveis crimes Além do presidente e seus filhos, também estão incluídos ministros, ex-ministros, senadores, deputados, militares, médicos e empresários

A CPI da Covid deve terminar nesta terça-feira (26) no Senado. No relatório final a ser votado pela comissão, o relator Renan Calheiros (MDB-AL) decidiu propor o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, de ministros de seu governo e de três filhos do presidente, dentre outros apoiadores. Entre os crimes considerados estão crime de epidemia, infração de medida sanitá...