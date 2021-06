Política CPI da Covid pede condução coercitiva e retenção de passaporte de empresário Carlos Wizard Comissão remarcará depoimento de auditor do TCU que estava previsto para esta quinta (17)

A CPI da Covid pediu a condução coercitiva e apreensão do passaporte do empresário Carlos Wizard. O depoimento estava previsto para acontecer nesta quinta-feira (17), mas ele não compareceu ao Senado. Também estava marcado para esta quinta o depoimento do auditor do TCU (Tribunal de Contas da União) Alexandre Silva Marques, mas a oitiva será remarcada porque a CPI ...