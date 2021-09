Política CPI aprova convocação de empresário bolsonarista Luciano Hang e advogada de médicos da Prevent O empresário defende práticas negacionistas no enfrentamento, entre elas o tratamento precoce, a mãe de Luciano que morreu de Covid, estava em tratamento pela Prevent Senior

Os senadores da CPI da Covid aprovaram requerimento de convocação do empresário bolsonarista Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan. O requerimento do relator Renan Calheiros (MDB-AL) foi apresentado durante a sessão desta quinta-feira (23), que considerou "fundamental" ouvi-lo antes do encerramento dos trabalhos da pandemia. Hang é apontado como membro do c...