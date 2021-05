Política CPI aprova convocação de 9 governadores e volta de Pazuello e Queiroga Critério de escolha dos gestores estaduais foi definido pelos locais onde houve operações da Polícia Federal

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid no Senado aprovou nesta quarta-feira (24) requerimentos para convocar 9 governadores, além do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e o atual titular da pasta, Marcelo Queiroga. Também foram convocadas pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro. Eis a lista dos convocados: Wilson Lima (PSC), governador do Amazonas...