Política CPI aponta irregularidades em contratos da VTCLog, e sócio culpa alta demanda e falta de modernização Em um momento que arrancou risos dos senadores, o sócio da empresa Raimundo Nonato Brasil afirmou que as transações em espécie envolvendo milhões de reais se deram por se tratar de uma “empresa familiar”, que ainda não se modernizou

Em sessão nesta terça-feira (5), os senadores da CPI da Covid apresentaram irregularidades em série nos contratos da VTCLog com o Ministério da Saúde, que passam por negócios sem licitação, reajustes com indícios de sobrepreço e a grande quantidade de transações com recursos em espécie. Os diretores da empresa, porém, buscaram afastar os indícios de irregularidades, argume...