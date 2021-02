Política Covas tem diagnóstico de novo nódulo no fígado e volta para quimioterapia Prefeito interrompeu imunoterapia para iniciar novo tratamento; ele fica internado até sábado (20)

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), foi diagnosticado com um novo nódulo no fígado, segundo comunicado emitido nesta quarta-feira (17) por sua equipe médica. Por isso, o tratamento de imunoterapia foi interrompido e ele voltou à quimioterapia. Comunicado dos médicos de Covas diz que ele foi internado no Hospital Sírio-Libanês na terça (16) para realizar exames...