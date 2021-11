Atualizada às 11h39.

Iris Rezende irá se despedir de Goiânia. O cortejo com o corpo do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia passará por diversos pontos da capital, nesta terça-feira (9). O político faleceu nesta madrugada, aos 87 anos, após passar mais de três meses internado enfrentando complicações clínicas decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágio (AVCH), ocorrido no dia 6 de agosto.

Leia também:

- Morre Iris Rezende, aos 87 anos, ex-governador de Goiás

- Goiás perdeu quatro ex-governadores em 2021

- Governo de Goiás decreta luto oficial de sete dias pela morte de Iris Rezende

A assessoria de Iris Rezende informou que o corpo do emedebista deve chegar ao Hangar Governador José Ludovico de Almeida, no aeroporto de Goiânia, por volta das 12h30. Em seguida, terá início o cortejo que deverá passar pelas avenidas Meia Ponte, Independência, pela Câmara Municipal de Goiânia, Rua 4, Alameda dos Buritis, Rua 83 e por fim o Palácio das Esmeraldas. A previsão é que o corpo chegue ao local às 13h30.

As 14h30 terá início um culto ecumênico com Dom Washington Cruz e o pastor Marcos, esse momento será restrito aos familiares. Posteriormente, por volta das 15h30, o velório será liberado para o público. A prefeitura de Goiânia informou que a entrada do público será pelo Monumento das Três Raças, na Praça Cívica. Já os familiares e autoridades acessaram pela Rua 83.

A Guarda Civil Municipal já confirmou que irá disponibilizar 22 carros para acompanhar a despedida. Os servidores da Agência Municipal de Meio Ambiente (AMMA) também planejam estacionar as 60 viaturas da pasta por onde o comboio passar.

O sepultamento de Iris está programado para as 17h, no cemitério Santana. O trajeto sairá pela 85, passando pela Praça Cívica, as avenidas Araguaia, Paranaíba, República do Líbano, Praça do Avião, Avenida Independência e o cemitério Santana.