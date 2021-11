Corregedora-Geral do Estado e respondendo interinamente pela Controladoria-Geral do Estado (CGE) Simone Pereira Brito publicou, nesta sexta-feira, 12, portarias instaurando inspeção nas secretarias da Comunicação (Secom), da Indústria, Comércio e Serviços (SICs) e no Instituto de Terras do Tocantins (Itertins).

Na Secom, o alvo da inspeção é o sistema de almoxarifado. Os responsáveis são Virginia Duailibe Rodrigues Lustosa (presidente), Paulo Lucin Meurer e Denise Miranda Teixeira.

O sistema de diárias será o alvo da inspeção na pasta da Indústria, presidida por Sebastião Pereira Neto e como membros Adriele Pessôa Motta e Edvando de Carvalho Barbosa.

Já no Instituto de Terras, a inspeção recairá sober o sistema de compras do órgão. O trabalho será presidido por Alcimar Araújo Milhomem, Vinicius Albuquerque Leite e Matheus Gonçalves Brito.

Nos trabalhos, a comissão vai aferir a "confiabilidade, segurança, fidedignidade e consistência do sistema", segundo as portarias. Ao final poderá recomendar a implantação de medidas corretivas sobre as possíveis impropriedades ou irregularidades constatadas.

Cada processo terá o prazo de 60 dias. Nesse período, cada inspeção pode requisitar quaisquer processos, informações e relatórios sobre cada caso, além de visitar setores e entrevistar responsáveis.