Política Corregedor do TCU quer investigação da PF sobre documento com dados falsos citados por Bolsonaro Segundo o tribunal, o documento era uma análise pessoal de um servidor, que havia sido compartilhada para discussão e não integrava processos oficiais

O ministro-corregedor do TCU, Bruno Dantas, quer que a Polícia Federal investigue a inclusão de documento com informações distorcidas sobre a Covid dentro do sistema do órgão. Os dados foram usados pelo presidente Jair Bolsonaro para, sem prova, sugerir uma supernotificação de óbitos pela pandemia no Brasil. Dantas assinou despacho com o pedido nesta quarta-feir...