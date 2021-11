Política Corregedor da Procuradoria do Estado, Deocleciano Gomes assume a Casa Civil do governo interino Também secretário de assuntos jurídicos do PV o procurador é o 14º a ocupar o principal cargo responsável por assistir direta e imediatamente o governador

O procurador do Estado de carreira e corregedor da Procuradoria do Estado há vários anos, Deocleciano Gomes Filho é o novo chefe da Casa Civil no governo interino de Wanderlei Barbosa. Nomeado nesta terça-feira, Deo, como é conhecido o também professor universitário ocupará o posto responsável por assistir e assessorar direta e imediatamente o governador no desempenho d...