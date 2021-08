Política Coronel que participou de live de Bolsonaro com ataques às urnas ganha cargo no Planalto Militar da reserva, Eduardo Gomes da Silva foi nomeado para a Secretaria Especial de Modernização do Estado (Seme)

O presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta terça-feira (17) o coronel da reserva Eduardo Gomes da Silva para a Secretaria Especial de Modernização do Estado (Seme). O militar apareceu ao lado do presidente na live em que fez seu maior ataque ao sistema de votos do país, com profusão de mentiras e sem apresentar provas. Próximo ao ministro Luiz Eduardo Ramos (Secre...