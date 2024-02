Política Coronel do Exército alvo de investigação sobre golpe retorna dos EUA e é preso em Brasília Corrêa foi alvo de prisão após a Polícia Federal encontrar mensagens trocadas com Mauro Cid

O coronel do Exército Bernardo Romão Corrêa Neto, um dos alvos dos mandados do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na operação da Polícia Federal deflagrada na quinta-feira, 8, foi preso na madrugada deste domingo, 11, ao desembarcar em Brasília. Ele estava em missão nos Estados Unidos prevista para durar até 2025. Corrêa Neto está p...