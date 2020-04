O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a se unir a apoiadores aglomerados em frente ao Palácio do Planalto na tarde deste sábado (18). Na ocasião, ele voltou a criticar o distanciamento social como estratégia de combate ao coronavírus. “70% vão pegar [o vírus], não tem como, não vamos acovardar”, chegou a dizer.

Ele ainda reforçou críticas aos integrantes do Congresso Nacional e disse que não iá nomear políticos que querem derrubá-lo. “Não vão me tirar daqui”, disse e recebeu apoio das pessoas presentes. Os apoiadores do presidente realizavam carreata que chamava as pessoas para saírem de casa.

Bolsonaro tem protagonizado embates com o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM). Farpas se intensificaram após a demissão do agora ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta na quinta-feira (16), que correlegionário de Maia.