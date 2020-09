Em Pedro Afonso, cidade com 9.469 eleitores, as convenções para a escolha de candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador das eleições de 2020, apontaram cinco nomes que desejam ocupar a cadeira de chefe do executivo municipal pelos próximos quatro anos. O primeiro e segundo turno das eleições municipais, adiados por conta da pandemia, serão realizados, respectivamente, nos dias 15 e 29 de novembro.

No último domingo, 13, o Partido dos Trabalhadores (PT) oficializou a candidatura do engenheiro agrônomo Benedito Moura Medeiros (Bené), que tem como postulante a vice-prefeito o comerciante Eudes Carto Print. A chapa “puro-sague” também confirmou que seis pessoas disputarão uma vaga no parlamento da cidade pelo PT.

No mesmo dia, reunidos em uma churrascaria da cidade, Cidadania e Movimento Democrático Brasileiro (MDB) fizeram uma convenção conjunta que confirmou os nomes de Eduardo Chagas (Cidadania) para disputa ao cargo de prefeito e Sirleide do Movimento (MDB) candidata a vice-prefeita. A coligação denominada a “Força do Povo” terá 21 candidatos a vereador, 12 pelo Cidadania e nove do MDB.

Na última segunda-feira, 14, o Partido Social Cristal (PSC) oficializou o atual vice-prefeito de Pedro Afonso, José de Ribamar Coelho Soares, como candidato da sigla ao cargo de prefeito da cidade. Em uma chapa “puro-sangue”, o postulante ao cargo de vice-prefeito é Odolfo Coelho Soares. A sigla informou não possuir nomes na disputa para as cadeiras da Câmara Municipal.

Na terça-feira, 15, em sua convenção realizada no plenário da Câmara Municipal de Pedro Afonso, a coligação formada por PTB, DEM e PV lançou os nomes dos vereadores Pedro Belarmino (PTB) e o democrata Agnaldo Lima Sodré (Gordo do Lavajato) para concorrerem aos cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente. A aliança “Pedro Afonso para todos” terá 23 nomes na briga por uma cadeira no parlamento municipal.

O advogado Joaquim Pinheiro (PDT) é mais um nome que concorre ao cargo de prefeito em Pedro Afonso. Ele faz parte da base do prefeito Jairo Mariano (PDT) e teve a candidatura lançada em convenção realizada na terça-feira, 15. Joaquim Pinheiro disse ao JTo que Luiz Meneses (PDT) será o candidato a vice-prefeito da coligação “Pedro Afonso não pode parar” e que nas proporcionais serão 30 candidatos. Coligação é composta por PDT, PSB, PL, PRTB, Podemos, Solidariedade e PSD.

Registro de candidatura

Por mais que o prazo das convenções seja encerrado nesta quarta-feira, 16, a documentação para o registro das candidaturas pode ser enviada via internet até às 8 horas do dia 26 de setembro. Após esse horário, a entrega terá que ser presencial e agendada.