Política Convenções, contas e direito de resposta: veja prazos do calendário eleitoral que começaram a valer Os partidos políticos e as federações podem realizar convenções partidárias até o dia 5 de agosto. Candidatos e candidatas que se sentirem prejudicados também já podem solicitar direito de resposta

A partir deste sábado (20) começam a valer novos prazos do calendário das Eleições Municipais 2024 estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entres as datas que os candidatos e candidatas devem ficara atentos estão o prazo para as convenções partidárias e para prestação de contas dos recursos recebidos para o financiamento de campanha. No dia 6 ...