Redação Jornal do Tocantins

A convenção do Solidariedade e dos partidos aliados Podemos, PSD, Cidadania e Democratas para oficializar Wagner Rodrigues como candidato a prefeito de Araguaína será neste sábado, 12. O evento, que se inicia às 8 horas e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais Facebook e Instagram a partir das 9h30, será realizado Parque Ecológico Cimba. Rodrigues é a aposta do prefeito Ronaldo Dimas (Podemos) para deixar um sucessor.

Além destes cinco partidos, outros dois já estão confirmados na aliança política e vão fazer parte da coligação: Patriotas e Pros. Ambos, já realizaram suas convenções.

O evento será aberto apenas convencionais dirigentes de partidos e candidatos, cumprindo o distanciamento social, com uso obrigatório de máscaras devido à pandemia do novo coronavírus. Na ocasião, também deve ser anunciado quem irá compor a chapa ao lado de Wagner Rodrigues como vice.

Durante a convenção, os candidatos a vereador também terão suas candidaturas oficializadas com o sorteio dos números. A convenção é o primeiro evento oficial de cumprimento do calendário eleitoral, cujas eleições serão realizadas no dia 15 de novembro.

Os links que contarão com a transmissão ao vivo da convenção são: https://url.gratis/LAuDt (Facebook) e https://url.gratis/NDchP (Instagram).