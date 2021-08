Política Contrato para jatos e helicóptero eleva em 57% o gasto com aviões e é o mais alto da era Carlesse Se comparada com 2018, primeiro ano do governo Carlesse, com gastos de R$ 6,9 milhões com aluguel de aviões, alta é de 375%; confira os valores ano a ano e os prestadores do serviço

A contratação de dois jatinhos e um helicóptero para transporte do governador Mauro Carlesse (PSL) por R$ 28.986.000,00 significará um aumento de 57% na despesa estimada com locação de aeronaves no último ano desta gestão, em comparação ao que o governo planejou gastar com esse tipo de despesa no ano passado. O valor de R$ 28,9 milhões é o mais alto reservado para esse t...