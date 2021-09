Política Contra Doria, Alckmin forma frente com França, Kassab e Skaf para eleições de 2022 Aliança visa candidatura ao Governo de São Paulo

Considerado fora do PSDB na prática, o ex-governador Geraldo Alckmin formou ao redor da sua candidatura ao Governo de São Paulo em 2022 uma frente de políticos que o apoiam e que, como ele, hoje estão em campo oposto ao do governador João Doria (PSDB) -que terá seu vice, Rodrigo Garcia (PSDB), como candidato ao comando do estado. Em maior ou menor grau, a oposiç...