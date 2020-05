Política Contra divulgação de íntegra de vídeo, PGR cita uso de caso como 'palanque eleitoral' Aras diz que divulgar íntegra de vídeo o converteria em ‘arsenal de uso político’ e provocaria ‘instabilidade pública’

Em parecer ao Supremo Tribunal Federal sobre o levantamento do sigilo da reunião ministerial do dia 22 de abril, o procurador-Geral da República Augusto Aras defendeu a divulgação apenas de declarações do presidente Jair Bolsonaro relacionadas ao objeto do inquérito sobre suposta tentativa de interferência política do chefe do Executivo na Polícia Federal. Segundo o P...