Política Conselheiro do TCE também suspende contrato de R$ 107,2 milhões para mão-de-obra jovem da Setas Decisão cautelar do conselheiro Sevilha aponta irregularidades na contratação, já suspensa pela Justiça e pelo Fecoep, e será submetida aos demais conselheiros em sessão plenária

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) divulgou na sexta-feira, 11, ter suspendido em decisão cautelar do conselheiro Alberto Sevilha a contração pela Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), sem licitação e por R$ 107,2 milhões a fundação Luís Eduardo Magalhães (Flem) para recrutamento da mão-de-obra de 6 mil jovens entre 16 e 21 anos. Segundo o comunicado, a decis...