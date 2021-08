Política Consórcio de prefeitos do Jalapão se reúne nesta terça para discutir lei da concessão Defendemos o turismo de base comunitária. Queremos saber como ficarão essas questões e até agora não temos conhecimento dessa mudança. Então estamos, literalmente, no escuro em relação à lei aprovada", afirma representante da entidade

O Consórcio da Região do Jalapão (Comurja) irá se reunir nesta terça-feira, às 14 horas na Associação Tocantinense dos Municípios, em Palmas, para discutir o ICMS Ecológico dessas cidades e a concessão do Jalapão. “Essa é uma estratégia para definirmos a pauta que será levada pelo grupo ao governo do Estado”, afirma o presidente da entidade, o prefeito de Mateiros - p...