Política Congresso retoma trabalhos com pautas de costumes e foco na eleição Como em todo ano eleitoral, a prioridade da maior parte dos parlamentares será a preparação para a disputa de outubro, o que tende a esvaziar os trabalhos legislativos, principalmente no segundo semestre do ano

O Congresso retorna nesta quarta-feira (2) das férias de fim de ano com baixas expectativas de realizar mudanças estruturais significativas, mas com perspectiva de votações de pontos da chamada "pauta de costumes" do governo Jair Bolsonaro (PL), entre outras. Como em todo ano eleitoral, a prioridade da maior parte dos parlamentares será a preparação para a disput...