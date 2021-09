Política Congresso ignora apelos de Bolsonaro e deixa de lado agenda ideológica da base do presidente Pautas que alimentam a base bolsonarista, como a flexibilização de porte e posse de armas, continuam sem perspectiva de sair do papel

Eleito com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, o novo comando do Congresso aprovou em cerca de sete meses 46% das propostas prioritárias no campo econômico, mas pautas que alimentam a base bolsonarista, como a flexibilização de porte e posse de armas, continuam sem perspectiva de sair do papel. Um dia após a posse de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara...