Redação Jornal do Tocantins

O prefeito de Santa Maria do Tocantins, cidade com Itamar Barranchi (DEM) não perdeu tempo e é o primeiro candidato a prefeito no Tocantins a pedir o registro de sua candidatura à reeleição pela coligação “Para Continuar Crescendo e Desenvolvendo”, formada pelo DEM e PL.

Santa Maria tem 2.520 eleitores aptos para uma população de 3.486 habitantes. O prefeito controla em 2020 um orçamento anual de R$ 16.200.000,00. A previsão de gastos anual do gabinete do prefeito é de R$ 430,8 mil para 2020.

Gaúcho de Catuípe, onde nasceu em 21 de abril de 1971, Barranchi disse à Justiça Eleitoral que vai gastar R$ 123 mil na campanha. Ele mantém a mesma composição de 2016 e vai para as urnas com a vice Eunice Pimentel (PL) com quem derrotou Edivaldo Botelho (MDB) nas eleições de 2016.

Entre sua eleição em 2016 ele aumentou o patrimônio declarado em 11%. Na eleição passada o total de bens era de R$ 3.014.596,74 e agora, R$ 3.344.519,18, quase R$ 330 mil a mais. Um dos bens adquiridos pelo prefeito nesse tempo é uma fazenda de 659,9 hectares, que vale R$ 324 mil, comprada em Itacajá (TO) em maio de 2018.

Propostas

De acordo com o plano de governo do candidato, uma de suas promessas é a construção da sede própria da Prefeitura municipal a implantação do sistema de Energia Solar em todos os órgãos públicos municipais.

Ele também quer manter a realização de cavalgada, ampliar o transporte escolar e comprar uma piscina para atividades física, entretenimento e lazer das famílias atendidas no CRAS.

Barranchini promete ainda concluir a regularização fundiária da área urbana para emitir os títulos dos proprietários de lotes urbanos e vai criar o setor imobiliário municipal. Também pretende investir em loteamento para famílias em vulnerabilidade social.