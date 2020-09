Política Concurso da Câmara Municipal de Guaraí é suspenso por tempo indeterminado pelo TCE Não há data para a realização e um novo cronograma deve ser divulgado pela Unitins, realizadora do certame

O concurso público da Câmara de Vereadores de Guaraí está suspenso por tempo indeterminado devido a uma decisão unânime do pleno do Tribunal de Contas Estadual (TCE). A informação está publicada no site da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), que organiza o certame. A suspensão segue o determinado pela Resolução nº 708/2020 publicada no último dia 25. S...