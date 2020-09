Política Comunistas palmenses decidem apoiar candidatura a prefeito de Marcelo Lelis, do PV PCdoB tinha como pré-candidato o deputado estadual Ivory de Lira

Com poderes delegados durante a convenção do PCdoB de Palmas a Comissão Política Municipal decidiu retirar a candidatura a prefeito de Ivory de Lira e apoiar o nome de Marcelo Lelis, do PV. Em comunicado divulgado na noite de quinta-feira, 18, o partido afirma que a desistência da candidatura própria "se deu em virtude da necessidade de formação de uma fr...