Política Comunidades do Jalapão protestam em frente ao Palácio e pedem transparência por parte do Governo “Não sabemos o que vai acontecer. Estamos sentindo medo de perder nossas terras", afirma representante do do quilombo Carrapato, Mata Formiga e Ambrósio

Ao mesmo tempo em que a coletiva de imprensa ocorria no Palácio Araguaia, na manhã desta quinta-feira, 2, representantes das comunidades quilombolas e empreendedoras no Jalapão realizaram um movimento contra a lei de concessão dos parques estaduais do Estado. A lei, aprovada no último dia 24 na Assembleia Legislativa (AL), na visão dos moradores ao entorno do Jalapão, n...