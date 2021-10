Política Compra de fazenda no Jalapão de R$ 2 mi por funcionário de empresa de Carlesse embasa decisão do STJ Fazenda comprada por um funcionário que assumiu empresa no mesmo dia que Carlesse saiu da sociedade pagou pouco mais de R$ 1,4 mil por hectare da fazenda em Mateiros e indicou para ministro “inequívoca contemporaneidade” das ações dos investigados

Embora a suspeita de pagamento de propina com recursos do Plansaúde estivessem no radar da Polícia Federal desde 2019, a compra de uma fazenda com 1.399,37.48 hectares em Mateiros, na região do Jalapão em julho deste ano, deu ao ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Mauro Campbell a “inequívoca contemporaneidade” das ações do suposto grupo criminoso comandado p...