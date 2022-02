Política Compartilhamento de provas sobre ajudante pode gerar novo embaraço para Bolsonaro Polícia Federal pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, o compartilhamento de informações do ajudante de ordens Mauro Cid com o inquérito que investiga a declaração de Jair Bolsonaro (PL) sobre a relação da vacinação com o desenvolvimento de Aids

Além de afirmar que o presidente cometeu crime no vazamento da investigação sobre o hacker do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a Polícia Federal pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, o compartilhamento de informações do ajudante de ordens Mauro Cid com o inquérito que investiga a declaração de Jair Bolsonaro (PL) sobre a relação da vacinação com o desenvolvimento d...