Comissão Especial acata pedido de Carlesse e suspende impeachment até 1º de fevereiro

O presidente da Comissão Especial de Impeachment da Assembleia Legislativa do Tocantins, Elenil da Penha (MDB), suspendeu o prazo de 15 dias que o governador afastado Mauro Carlesse (PSL) tem para se defender no processo que tramita desde o dia 7 de dezembro. A comissão também concedeu acesso à integra do impeachment, que deve ser feito até sábado, 48 horas a p...