Política Comissão de Educação do Senado aprova novo ensino médio com disciplinas obrigatórias reforçadas O texto pode ser votado pelo plenário nesta semana, mas ainda deve retornar à Câmara, que pode derrubar as mudanças aprovadas por senadores

A Comissão de Educação do Senado aprovou nesta quarta-feira (19) o novo ensino médio com carga horária de disciplinas obrigatórias reforçada e de acordo com o desejo do governo federal. O texto aprovado pelos senadores prevê que, das 3.000 horas do ensino médio, 2.400 serão destinadas às horas comuns de todos os alunos, que abrangem aulas de disciplinas tradicionais, como m...