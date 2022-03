Política Comissão aprova parecer do relator favorável ao impeachment de Carlesse Aprovado por unanimidade, parecer será publicado e 48 horas depois poderá ser votado no Plenário da Assembleia Legislativa

A Comissão Especial do Impeachment aprovou ontem à noite, por unanimidade, o parecer lido pelo relator, deputado Júnior Geo (PROS), favorável ao processo por crime de responsabilidade do governador afastado Mauro Carlesse (PSL). A votação estava marcada desde a semana passada, mas só iniciou após a decisão do Tribunal de Justiça do Tocantins que nego...