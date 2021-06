Política Combater a pandemia com gabinete paralelo é gravíssimo, diz Rosa Weber, do STF Ministra manteve a quebra dos sigilos de Carlos Wizard, aliado de Bolsonaro e suspeito de integrar a estrutura sem vínculo formal com o governo

A ministra Rosa Weber, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou em decisão desta quarta-feira (16) que a eventual existência de um gabinete paralelo no governo federal para gerir o enfrentamento da pandemia da Covid-19 “constitui fato gravíssimo” que pode “ter impactado diretamente no modo de enfrentamento da pandemia”. A afirmação está na decisão em que mantev...