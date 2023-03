O atual secretário estadual da educação Fábio Vaz se livrou de figurar na lista dos gestores com as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Tocantins em decisão publicada na quarta-feira, 8, no site da corte de contas.

O Parecer Prévio de nº 76, de 2021, da 2ª Câmara do TCE recomendou a rejeição das contas consolidadas apresentadas pelo ex-gestor municipal do exercício de 2017 por três irregularidades graves.

Com esta nova decisão, em recurso impetrado pelo gestor, relatada pelo conselheiro Severiano Costandrade, a corte de contas recuou do entendimento e o parecer agora recomenda a aprovação e não mais a rejeição das contas.

A primeira, por quitar despesas sem empenho (reserva orçamentária) prévia. Conforme o processo, dos R$ 6.972.740,72 empenhados pela gestão até 28 de fevereiro de 2018 o montante de R$ 595.279,84 era de despesas de exercício anteriores, o que dá o percentual de 8,54%. TCE julgou que descumpriu o artigo 60 da lei federal nº 4.320, de 1964, que proíbe realizar despesa sem prévio empenho. A lei fixa as normas para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da administração pública.

Falhas na utilização da receita do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Segundo o TCE, houve a aplicação de 115,41% do total recebido de recursos do fundo. Ou seja, uma aplicação a maior do recebido no valor de R$ 602.032,53. Descumpriu desconformidade ao que dispõe o artigo 21 da lei federal nº 11.494, de 2007. A lei fixa as regras do fundo.

O TCE também entendeu que ele não investiu o percentual mínimo exigido para gastos da educação e ficou apenas em 19,88% e não atingiu o percentual que a gestão apresentou, de 26,99% com a manutenção e desenvolvimento do ensino.

Conforme o julgamento, a gestão do ex-prefeito gastou líquido o valor de R$ 2.128.465,08, mas com a contabilização errada de despesas que não se enquadram como educação. Segundo o órgão de um total de R$ 1.119.028,99, as despesas realmente pagas conforme a legislação ficaram em R$ 358.858,79 o que resulta numa diferença de R$ 746.973,54 pagas indevidamente. Também houve uma despesa de R$ 14.809,70 irregularmente contabilizada na educação.

Na análise do recurso, o relator, conselheiro Severiano Costandrade considerou que as duas últimas irregularidades estão sanadas com a documentação que embasa o recurso. Ele manteve apenas a primeira, de despesas sem empenho prévio.

Segundo o relator, do valor de R$ 595.279,84 empenhado como Despesas de Exercícios Anteriores, o valor de R$ 538.761,59 se refere à despesa com folha de pagamento do exercício de 2017 do Poder Executivo. Nesse entendimento, Severiano afirma, no voto, que os valores das obrigações reconhecidas em 2018 inclusas na apuração dos resultados orçamentários e financeiros não afetaram as contas de 2017.

“Considerando que esta é a única ocorrência remanescente na análise recursal, com fundamento no princípio da razoabilidade entendo pela ressalva deste apontamento tendo em vista que não houve desequilíbrio das contas do exercício de 2017”, diz no voto, que resultou na Resolução de nº 68, publicada na quarta-feira, 8 de março.

Os conselheiros deram provimento parcial ao recurso e apenas “ressalvar as irregularidades apontadas” em dois itens e afastar a irregularidade de pagar despesas sem empenho prévio e emitiram parecer pela aprovação das contas anuais consolidadas do município de Palmeirópolis, de 2017.

Advogada do ex-prefeito, Aline Ranielle classifica como "irretocável" a análise técnica do TCE e afirma que a decisão levou em consideração "o bom histórico da gestão, que apresentou superávits orçamentário e financeiro no período, além de ter cumprido todos os índices legais e constitucionais".

De acordo com a defesa, falta apenas o exercício de 2020 da gestão do ex--prefeito para ser analisado pelo tribunal. "Até o momento, todas as Prestação de Contas Consolidadas do período em que Fábio Vaz foi prefeito de Palmeirópolis receberam pareceres prévios pela aprovação", conclui.