Com três chapas e 5.092 advogados eleitores, eleições da OAB serão nesta terça-feira, 16

As eleições da Ordem dos Advogados do Tocantins, seccional do Tocantins, (OAB-TO), ocorrem a partir das 9 horas e segue até às 17 horas desta terça-feira, 16, em 16 municípios onde a entidade tem sede. Para votar, a categoria deve estar munido de identidade, CNH, Carteira de Trabalho, Passaporte ou a Carteira de Identidade da Advocacia. Conforme a OAB, 5.092 advogados i...