Política Com saída de Nivair para disputar lista de indicados a desembargador, Elfas Elvas é nomeado PGE Nomeação do novo procurador-geral saiu no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 27

Uma semana após a exoneração, a pedido, do ex-procurador-geral do Estado Nivair Borges, o governo estadual tem novo titular no cargo. O governador Mauro Carlesse (PSL) nomeou para o cargo nesta sexta-feira, 27, o procurador Elfas Cavalcante Lustosa Aragão Elvas, 38 anos. Segundo comunicado da Procuradoria Geral do Estado, Elfas Elvas é procurador do Estado desde ...