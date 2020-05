Política Com saída de ministro, governadores cobram apoio à ciência Líderes do Centrão, que se tornaram aliados do Planalto em troca de cargos, também reclamaram da troca

A demissão do ministro da Saúde Nelson Teich gerou críticas de governadores e de políticos aliados do presidente Jair Bolsonaro. Chefes do Executivos estaduais afirmaram esperar que o terceiro titular da pasta durante a pandemia do novo coronavírus siga recomendações dos cientistas e autoridades sanitárias. Líderes do Centrão, que se tornaram aliados do Planalto em t...