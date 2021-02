Política Com reforma na Câmara Municipal de Palmas, ano legislativo inicia nesta terça Os funcionários do parlamento também terão uma sala médica, com e uma brinquedoteca, espaço novo que foi implantado pela nova legislatura

A 9ª Legislatura da Câmara Municipal de Palmas será aberta em sessão especial ordinária, nesta terça-feira, 9, a partir das 9h, no plenário. Segundo o Regimento Interno da Casa de leis, o período legislativo, no primeiro semestre, vai até o dia 30 de junho. De acordo com a diretoria da Câmara, foi modificado todo o plenário da Casa, com novo revestimento no piso, ...