Política Com R$ 182 milhões gastos até agosto, produção da Assembleia em 2021 é de 78 normas Custo médio de cada decreto legislativo e lei aprovada de janeiro até agora é de R$ 2,3 milhões

Com gastos mensais de R$ 22 milhões em média, a Assembleia Legislativa do Tocantins analisou e publicou 79 normas entre janeiro e agosto deste ano. A estatística considera a soma dos decretos legislativos da Casa e leis estaduais e pode ser conferida em um relatório disponível no site da Assembleia. Como a Assembleia Legislativa gastou o valor de R$ 182.861.054,10 somando t...