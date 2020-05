Um dia depois de o deputado estadual Ricardo Ayres (PSB) divulgar que está com Covid-19, em testagem confirmada pelo Laboratório Central do Estado (Lacen), a Assembleia Legislativa do Tocantins enviou mensagem para os parlamentares que está mantida a sessão ordinária, na terça-feira, 26, às 9h. Segundo o comunicado, os deputados podem participar remotamente.

“Comunicamos, ainda, que serão realizados testes rápidos a todos que estiverem presentes e também aos que quiserem ir apenas para testar e depois, se preferirem, fazer a participação online”, afirma o aviso da Diretoria de Área Legislativa (Direg) da Casa.

No domingo, em nota distribuída à imprensa, Ricardo Ayres confirmou ter recebido o teste positivo para a doença, fato que comunicava publicamente pelo “dever de transparência, próprio da vida pública”.

Ele fez um agradecimento aos profissionais de saúde do município que fizeram o primeiro atendimento e disse que os primeiros sintomas começaram na quinta-feira, 21, quando passou a se manter em isolamento em uma chácara.

O deputado diz que os sintomas são leves e está cumprindo todas as recomendações médicas e sanitárias e não deixará de cumprir as “funções parlamentares” de sua residência.