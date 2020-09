Política Com ministro do Turismo, já são sete as autoridades com Covid após posse de Fux Segundo assessoria da pasta, Marcelo Álvaro Antônio está assintomático e despachará de casa

O Ministério do Turismo informou nesta sexta-feira (18) que o ministro Marcelo Álvaro Antônio foi diagnosticado com o novo coronavírus. A pasta ressaltou que ele está assintomático e que passará a despachar de sua casa, "adotando todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde". Com o ministro, já são sete as autoridades diagnosticadas com a doenç...