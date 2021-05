Política Com efeito Lula, PSOL racha sobre 2022 e põe Boulos e Erundina em lados opostos Ex-presidenciável anunciou no mês passado que está disposto a concorrer ao Governo de São Paulo

Uma ala do PSOL lançará nesta segunda-feira (10) a pré-candidatura do deputado federal Glauber Braga (RJ) à Presidência da República, ampliando a crise interna na legenda, que se divide entre apresentar um nome próprio nas eleições de 2022 e defender o apoio ao ex-presidente Lula (PT). A deputada federal Luiza Erundina (SP) é uma das signatárias do texto pró-Glauber, o que ...