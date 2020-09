O PSB é o primeiro partido da capital a protocolar o pedido de registro da candidatura do seu prefeiturável na capital. Tiago Amastha Andrino (PSB) é o candidato a prefeito e Nilmar Ruiz (PL) a vice-prefeita. A data do protocolo é desta segunda-feira, 21, às 11h24 com a coligação "A Retomada, Pra Uma Palmas Melhor de Novo”, formada pelo PSB, PL, PSD, Cidadania, PP.

O prazo final para pedir o registro é dia 26 de stembro.

O PSB é o partido que mais retificou sua ata de convenção, registrada na Justiça Eleitoral. São cinco atas. A primeira é do dia 15, da convenção híbrida, realizada na 1401 Sul, que definiu o nome da coligação e fechou aliança com PL e PSD. Nos dois dias seguintes, novas mudanças para incluir o Cidadania e a última mudança, no dia 18, para incluir o Progressitas, após a intervenção da senadora e presidente regional do partido, Kátia Abreu, na convenção que havia escolhido Ataides Oliveira com candidato do PP.

Tiago Amastha Andrino declarou R$ 405 mil de patrimônio, um crescimento de 18% em relação às eleições de 2018, quando declarou R$ 343.279, 78.

Do patrimônio atual, declarou R$ 45 mil em dinheiro, outros R$ 35 mil em imóveis, um apartamento no Parque dos Ipês, no valor de R$ 280 mil e 50% do Cesup, Complexo de Ensino, no valor de R$ 25 mil e um Virtus, carro da Volks, de 2018, no valor de R$ 65 mil.

Confira na infografia todos os candidatos e coligações definidos em convenções para disputar a prefeitura de Palmas. As composições ainda podem ser modificadas até a aprovação pela Justiça Eleitoral.