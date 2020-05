Política Com 2,9 mil cargos, Forças Armadas temem desgaste Militares já se preocupam com imagem por participação no governo; Exército lidera ocupação, com 1.595 membros na gestão, seguido pela Marinha, com 680, e FAB, 622

As Forças Armadas já preveem que terão uma “enorme” conta para pagar ao fim do mandato do presidente Jair Bolsonaro pela presença de militares na cúpula e na base do governo. Em conversas nos quartéis e gabinetes de Brasília, oficiais admitem que a nova incursão na política, após 35 anos do fim da ditadura militar, trará desgaste à imagem da instituição e...