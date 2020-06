Votação decisiva

O plenário do Supremo Tribunal Federal está diante de uma das votações mais importantes de sua História, no próximo dia 10, sobre a validação, ou não, do inquérito sobre fake news aberto pelo ministro presidente Dias Toffoli, sem provocação da PGR, e relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, sem sorteio. Basicamente, é a dupla quem segura a investigação até hoje.…